Come non perderti nulla di Sanremo 2026 | orari diretta e il modo per vederlo all’estero

Il Festival di Sanremo 2026 si svolge quest’anno nel Teatro Ariston, attirando milioni di telespettatori italiani e stranieri. La causa di questa grande attenzione è la presenza di artisti emergenti e ospiti internazionali che si esibiscono durante le serate. Per seguire l’evento, puoi sintonizzarti sui canali in diretta televisiva o utilizzare le piattaforme streaming. Chi si trova all’estero può accedere tramite servizi VPN o piattaforme ufficiali. Ecco come non perdere nessuna esibizione.

Se ti stai chiedendo dove vedere il Festival di Sanremo 2026, la risposta è più semplice di quanto pensi. La 76ª edizione va in scena dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston e sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le serate iniziano intorno alle 20.40 e si chiudono dopo mezzanotte, con un ricco palinsesto tra gara, ospiti e appuntamenti di approfondimento. Ecco una guida completa, chiara e aggiornata per seguirlo in tv, online e anche dall’estero. Il programma segue uno schema consolidato. Martedì 24 febbraio si esibiscono tutti i 30 Big in gara. Mercoledì 25 torna la prima metà dei concorrenti insieme alle Nuove Proposte, che si sfidano in duelli diretti.🔗 Leggi su Screenworld.it

Guida completa al Festival di Sanremo 2026: date e dove vederloSotto i riflettori dello storico Teatro Ariston, prende vita la magia del Festival di Sanremo.

