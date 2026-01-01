il 2026 al cinema comincia con ‘Una di famiglia’ | lo psicothriller che non puoi perderti

Allo scoccare della mezzanotte comincia un nuovo anno, e simbolicamente, anche un nuovo catalogo cinematografico. Uno dei primi film a figurare al botteghino e che vale la pena vedere in questo 2026 è il thriller ipnotico Una di famiglia ( The Housemaid ). Alla regia Paul Freig e nel cast nomi notevoli come Sydney Sweeney, Amanda Seyfried e Brandon Sklenar.   Di cosa parla ‘Una di famiglia’?. Millie, la ragazza protagonista, è alla disperata ricerca di un lavoro e di un alloggio che le permetta di usufruire della libertà condizionata. Coglie al volo l’offerta di fare da governante presso la ricca famiglia Winchester. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

