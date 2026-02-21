Ciclismo Romagnolo | Tardozzi bis 4 anni per rilanciare il Servadei

Fausto Tardozzi torna a dirigere il Consorzio Ciclistico Romagnolo, con un mandato di quattro anni. La sua nomina mira a rafforzare le squadre locali e a migliorare le infrastrutture per il ciclismo nella regione. Tardozzi, già protagonista nel settore, si concentrerà sullo sviluppo di nuovi talenti e sull’organizzazione di eventi. La sua esperienza sarà fondamentale per rilanciare il movimento ciclistico romagnolo. La decisione è stata accolta con interesse dagli appassionati.

Fausto Tardozzi confermato alla guida del Consorzio Ciclistico Romagnolo: un mandato per consolidare il futuro del ciclismo regionale. Fausto Tardozzi è stato riconfermato all'unanimità presidente del Consorzio Società Ciclistiche Romagnole per un ulteriore mandato di quattro anni. La decisione è stata presa durante l'assemblea dei soci, tenutasi mercoledì sera presso il Velodromo Servadei a Forlì, segnando un momento di continuità per il ciclismo in Romagna. Una conferma all'unanimità e un direttivo rinnovato. La riconferma di Tardozzi, sostenuta da tutti i soci, testimonia la fiducia riposta nella sua leadership e nella sua visione per il futuro del consorzio e del velodromo.