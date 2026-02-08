Chiara Ferragni e Giulia De Lellis è pace fatta Insieme sulla neve | perché avevano litigato

Le due influencer hanno deciso di mettere fine alla lite e si sono ritrovate insieme sulla neve. Chiara Ferragni e Giulia De Lellis hanno condiviso uno scatto sul loro profilo Instagram, mostrando un’immagine di pace e complicità. Dopo settimane di tensione, ora sembrano aver riavvolto il filo e tornano a mostrarsi unite.

Pace fatta fra Chiara Ferragni e Giulia De Lellis. Le due influencer e imprenditrici sono protagoniste di uno scatto sulla neve, postato su Instagram, che sembra destinato a far discutere. Sino a qualche tempo Giulia e Chiara sembravano infatti più lontane che mai e si erano dichiarate guerra. Chiara Ferragni e Giulia De Lellis insieme sulla neve. A postare lo scatto che ritrae Giulia De Lellis e Chiara Ferragni nuovamente insieme è stata Valentina Ferragni, sorella della nota influencer. Nell’immagine le sorelle Ferragni sorridono in compagnia di Helena Prestes, modella, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Dilei.it

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

