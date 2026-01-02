Al Campionato Europeo di pattinaggio artistico 2025 a Sheffield, si delineano le possibili conferme per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Secondo fonti non ufficiali, tra Matteo Rizzo e Nikolaj Memola potrebbe emergere il nome che affiancherà Daniel Grassl nella rappresentativa italiana. L’evento rappresenta un momento cruciale per il futuro della squadra nazionale e per la qualificazione olimpica.

Un evento che va ben al di là del “semplice” risultato finale. Secondo fonti raccolte e ancora non confermate in forma ufficiale, il palcoscenico de i Campionati Europei 2025 di pattinaggio artistico stabilirà chi tra Matteo Rizzo e Nikolaj Memola farà compagnia a Daniel Grassl in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il retroscena, emerso sotto le vacanze di Natale in campo internazionale, sta prendendo sempre più piede nelle ultime ore. Stiamo parlando di due pattinatori che, per un motivo e per un altro, si sono resi artefici fino a questo momento di una stagione molto complicata. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pattinaggio artistico: chi raggiunge Daniel Grassl alle Olimpiadi? Probabile responso a Sheffield

