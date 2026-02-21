Censimento degli immigrati I dati nell’Alto Chiascio

Il censimento degli immigrati in Alto Chiascio rivela che circa 2.000 persone straniere vivono stabilmente nella zona. La rilevazione, condotta dall’ufficio statistico locale, evidenzia una crescita di circa il 15% rispetto all’anno precedente. Giovedì 5 marzo alle 17,30, i dati verranno ufficialmente condivisi al circolo Acli di Osteria del Gatto, offrendo un quadro aggiornato sulla presenza straniera nel territorio. La discussione si concentrerà anche sulle esigenze sociali emerse.

FOSSATO DI VICO – I dati demografici sulla presenza delle persone immigrate regolarmente e residenti nel territorio dell’Alto Chiascio verranno presentati giovedì 5 marzo, alle 17,30, al circolo Acli di Osteria del Gatto. Il censimento, giunto alla 22esima edizione, è stato effettuato, in collaborazione con i circoli dell’eugubino-gualdese, dal circolo Acli "Ora et labora" di Fossato di Vico in 8 comuni: Gubbio, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Valfabbrica, Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo. I dati sono stati elaborati dallo staff aclista, al fine di fornire, come avvenuto in passato, un quadro quanto più dettagliato sul fenomeno migratorio e sui flussi che interessano questa zona dell’Umbria.🔗 Leggi su Lanazione.it

Distretto Alto Chiascio, dal 5 gennaio in servizio una nuova ginecologaA partire da lunedì 5 gennaio, il Distretto Alto Chiascio dell'Usl Umbria 1 accoglie una nuova ginecologa.

Leggi anche: Il grande bluff degli Autovelox, Salvini smentito dal suo stesso censimento. Ecco i dati reali (e i problemi veri)

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.