Cassino la polizia riceve un trolley Salvamamme per le vittime di violenza domestica

Nella giornata di sabato 14 febbraio, presso il Commissariato di Cassino, si è svolta una cerimonia speciale durante la quale l’associazione “Salvamamme” ha donato agli agenti un trolley contenente tutto l’occorrente per le persone vittime di violenza domestica, costrette a lasciare la propria.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Violenza domestica: Cassino offre un “Salvamamme” per ripartire, kitA Cassino, un centro dedicato alle donne vittime di violenza domestica ha aperto le sue porte, offrendo un kit di primo soccorso e supporto pratico.

Cassino, ordigno esplode vicino a un’auto: due arresti dopo le indagini della PoliziaA Cassino esplode un ordigno vicino a un’auto. La Polizia identifica un uomo e una donna: arresti e sequestri di droga e 11mila euro ... ilquotidianodellazio.it

Cassino, la droga e 11mila euro in contanti: chi è la coppia arrestata per l'ordigno piazzato sotto un'autoUna risposta fulminea, quasi chirurgica, quella dello Stato dopo l'attentato esplosivo che ha scosso il quartiere San Silvestro di Cassino nella mattinata di martedì 10 febbraio. ilmessaggero.it

Da sottolineare il dato reso noto dal procuratore Fucci, a testimonianza del grande sforzo messo in campo dalla Polizia Stradale di Cassino: “Nel 2025 sono stati sequestrati 45 kg di cocaina, 67 kg di hashish, 198 pasticche di oppioidi. Dal primo gennaio 2026 - facebook.com facebook