Violenza domestica | Cassino offre un Salvamamme per ripartire kit

A Cassino, un centro dedicato alle donne vittime di violenza domestica ha aperto le sue porte, offrendo un kit di primo soccorso e supporto pratico. La scelta nasce dalla crescente richiesta di aiuto da parte di donne che cercano un punto di riferimento sicuro. Il servizio mira a dare un aiuto concreto e immediato alle donne in difficoltà, aiutandole a riprendere in mano la loro vita. La struttura si trova nel centro della città, facilmente raggiungibile.

Un “Salvamamme” per Ricominciare: Cassino Offre un Segno di Speranza alle Vittime di Violenza Domestica. Cassino, in provincia di Frosinone, ha la Polizia di Stato ricevere un gesto concreto di solidarietà: un trolley denominato “Salvamamme”, destinato a fornire beni di prima necessità alle donne costrette ad abbandonare la propria casa a causa di violenza domestica. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra le forze dell’ordine e un’associazione locale, mira a offrire un supporto immediato a chi si trova a dover ripartire da zero. Un Gesto Concreto per un’Emergenza Silenziosa. La consegna del “Salvamamme” è avvenuta sabato 14 febbraio presso il Commissariato di Cassino, sottolineando l’importanza di un approccio sinergico per affrontare un problema sociale allarmante.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Cassino, la polizia riceve un trolley “Salvamamme” per le vittime di violenza domestica Leggi anche: Angela, recensione: violenza domestica e riscatto femminile Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cassino: L’associazione Salvamamme dona un trolley al Commissariato di P.S. Cassino.; Come si impara, mamma? vola alla finale del Grifo Festival 2026. I segnali della violenza domestica e come riconoscerliNelle situazioni di violenza domestica la relazione si trasforma in un luogo insicuro dove i comportamenti violenti agiti dal partner abusante compromettono la salute fisica e mentale di chi li ... savethechildren.it Violenza domestica, se 7 donne su 10 non se ne vanno è perché non possono permettersi una casaLa denuncia viene dal Centro Antiviolenza Ersilia Bronzini della Fondazione Asilo Mariuccia in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà. La povertà abitativa è tra gli ... iodonna.it "I soldi o vi ammazzo": i carabinieri pongono fine a mesi di violenza domestica - facebook.com facebook Il nuovo codice penale dei talebani legalizza la violenza domestica x.com