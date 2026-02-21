Capodanno cinese Verona guida la passione veneta per la cucina orientale

Verona si distingue come città con la maggiore richiesta di piatti cinesi a domicilio, soprattutto durante il Capodanno cinese. La passione per la cucina orientale cresce tra i residenti, che ordinano sempre più spesso menu tradizionali per festeggiare. Quest’anno, i ristoranti locali preparano specialità autentiche per l’occasione, attirando clienti provenienti anche da zone limitrofe. La tradizione si rafforza tra le famiglie veronesi, che desiderano condividere i festeggiamenti in modo conviviale.

Nell'anno del Cavallo di Fuoco cresce l’amore per i sapori tradizionali. Deliveroo registra un boom di ordini, con il capoluogo scaligero in testa e Treviso città rivelazione Verona si conferma capitale veneta della cucina cinese a domicilio proprio alla vigilia del capodanno, che segna l'ingresso nell'anno del Cavallo di Fuoco. La festività, che segue il calendario lunisolare, ha preso il via e accompagnerà le comunità cinesi fino al 3 marzo, quando si celebrerà la festa delle lanterne. In tutta Italia sono numerose le iniziative organizzate per riunire famiglie e amici in quello che, a Pechino come nelle tante comunità presenti nel Paese, è considerato il momento più importante dell’anno.🔗 Leggi su Veronasera.it

