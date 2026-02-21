Calciomercato Juve LIVE | parla l’agente di Celik retroscena su Di Gregorio
L’agente di Celik ha confermato che il suo assistito sta valutando un’offerta importante, mentre si intensificano le trattative per un portiere con esperienza. La Juventus segue con attenzione queste situazioni, incontrando i rappresentanti dei giocatori per definire i dettagli. Nei prossimi giorni, potrebbero arrivare novità su entrambe le trattative, mentre i dirigenti bianconeri continuano a monitorare il mercato alla ricerca di rinforzi. Le decisioni definitive si aspettano entro la fine della settimana.
Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l'obiettivo di potenziare l'organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall'allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale.
Calciomercato Juve LIVE: l’Inter sonda McKennie, parla l’agente di TonaliLa Juventus tiene d’occhio le mosse di mercato mentre l’Inter si muove per McKennie.
Calciomercato live: Juve, tutto su Kolo Muani, poi il terzino. Doppio colpo Inter: Perisic e DiabyContatti continuti per riportare il francese a Torino nonostante i rapporti col Psg, i bianconeri valutano anche nuove alternative. E per la fascia accelerano ... lastampa.it
Calciomercato live: la Juve appesa a Kolo Muani, il vice-Yildiz sarà Boga. Milan, caso MatetaUltimo week-end di mercato. I bianconeri inseguono il colpo in attacco, Zirkzee la prima alternativa, in difesa procede lo scambio Holm-Joao Mario e la ... lastampa.it
#Roma, sfida alla #Juventus per #Senesi del #Bournemouth [Corriere dello Sport] #calciomercato #Juve calciomercato.com/liste/roma-sfi… x.com
#Calciomercato #Juve L'obiettivo principale per l'attacco - facebook.com facebook