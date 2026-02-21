Cagliari-Lazio Sarri vuole la settima di fila in trasferta senza ko | il pronostico
Maurizio Sarri punta alla settima vittoria consecutiva in trasferta, dopo aver visto la Lazio uscire sconfitta contro il Lecce in una zona delicata della classifica. La squadra biancoceleste si prepara alla sfida contro il Cagliari, con l’obiettivo di mantenere il ritmo e migliorare la propria posizione. I rossoblù, invece, cercano punti importanti per risalire la classifica. La partita si gioca domenica allo stadio Sardegna Arena.
Nella 26ª giornata di campionato i biancocelesti in trasferta in Sardegna dove brucia ancora la sconfitta con il Lecce in zona salvezza In attesa di giocarsi la doppia semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, Sarri è atteso dalla trasferta di camponato in Sardegna dove vuole continuare la striscia di sei risultati positivi in tutte le competizioni lontano dall'Olimpico. Scopriamo pronostico e quote di Cagliari-Lazio in programma sabato 21 febbraio alle ore 20.45. La Lazio sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia per la contestazione dei tifosi contro la società: abbandonata dal pubblico in casa, la squadra non può essere sostenuta neanche in trasferta a causa del blocco fino a fine stagione delle trasferte per i suoi sostenitori.🔗 Leggi su Gazzetta.it
