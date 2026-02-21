Brucia un' azienda chimica | due squadre di vigili del fuoco in supporto da Parma

Un incendio ha coinvolto uno stabilimento chimico a Vezzano Sul Crostolo, causando l’intervento di due squadre di vigili del fuoco da Parma. Le fiamme hanno avvolto un’area di diverse decine di metri quadrati, con il fumo visibile a chilometri di distanza. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore e hanno richiesto l’uso di idranti e schiumogeni. Sul posto anche i tecnici per monitorare eventuali perdite di sostanze tossiche.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento: a partire dal tardo pomeriggio di venerdì 20 febbraio l'incendio ha avvolto buona parte del capannone, al cui interno vengono realizzati prodotti chimici e resine industriali. Sono arrivate squadre del 115 da Reggio Emilia, da Sant'Ilario e da Sassuolo. Dal comando di via Chiavari di Parma sono partite due squadre in supporto. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

