L’acqua che insegna alla sete oggi consegnata la prima macchinetta alla scuola primaria di Bibbiena

Questa mattina a Bibbiena è stata consegnata la prima macchinetta dell’acqua alla scuola primaria. Gli studenti potranno riempire le bottiglie con acqua fresca e buona, senza dover usare plastica usa e getta. L’iniziativa mira a ridurre gli sprechi e a promuovere un consumo più sostenibile. Il momento è stato accolto con entusiasmo da insegnanti e genitori, che sperano che altri istituti seguano l’esempio.

Arezzo, 30 gennaio 2026 – . Parte ufficialmente oggi, con la consegna della prima macchinetta per l’erogazione dell’acqua nella scuola primaria di Bibbiena, i l progetto “L’acqua che insegna alla sete”. Il progetto promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con la ditta S.T.E.I. Srl, prevede l’installazione nelle scuole di due distributori d’acqua a Bibbiena e a Soci. Il percorso unisce educazione ambientale, salute e sostenibilità e ha coinvolto anche 12 aziende del territorio attraverso un percorso di sensibilizzazione e partecipazione che dalle due scuole primarie si estende all’intero territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’acqua che insegna alla sete, oggi consegnata la prima macchinetta alla scuola primaria di Bibbiena Approfondimenti su Bibbiena Scuola Con l'auto davanti alla scuola, alla primaria Toti spuntano i fittoni per garantire la sicurezza Matematica, via le procedure meccaniche per fare spazio alla logica: la proposta didattica di Innovamat che sta conquistando la scuola primaria Il metodo Innovamat rivoluziona l’insegnamento della matematica nella scuola primaria, passando da approcci mnemonici a attività pratiche e digitali. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Bibbiena Scuola Argomenti discussi: 'Lacqua che insegna alla sete'. Iniziato il progetto nelle scuole a San Felice a Cancello; Aria sanificata alla scuola Rodari. L’impianto riduce i contagi invernali; Chi lascerebbe la propria casa in un giorno di cielo sereno? La frana di Niscemi insegna che serve una preparazione che si costruisce nel tempo; Valerio Gelmi, il pescatore social dell’Alto Garda che insegna la pesca sostenibile: I posti buoni vanno tenuti segreti: il rischio è che vengano presi d’assalto. Dal Marocco alle Cordigliere filippine, la storia indigena (dimenticata) insegna l’adattamento climatico con i terrazzamentiL’agricoltura terrazzata è una tecnica diffusa nelle regioni montuose di tutto il mondo dall’antichità. Trasformare ripidi pendii in gradoni livellati rallentano il deflusso dell’acqua e permettono un ... corriere.it Beviamo l’acqua delle casine! Ditino alzato in stile “predica”, ma è per un buon motivo! Acqua buona, controllata e… gratis! Usatele, rispettatele e brindiamo insieme a una Bibbiena più sostenibile. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.