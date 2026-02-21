Baturina dal 1’ Koopmeiners in difesa? Le probabili formazioni di Juve-Como

Baturina ha segnato un gol importante contro il Como, portando i uomini di Spalletti a schierarsi con Koopmeiners in difesa. La formazione della Juventus si modifica a causa di assenze di peso: Bremer e Holm sono infortunati, mentre Kalulu è squalificato. McKennie prende il ruolo di terzino destro, mentre Gatti e Kelly compongono il reparto difensivo. La sfida tra Juventus e Como si avvicina, con le scelte di formazione che promettono di influenzare l’andamento del match.

Spalletti deve fare a meno di Bremer (infortunato), Holm (infortunato) e Kalulu (squalificato): McKennie arretra dunque nella posizione di terzino destro, Gatti titolare al centro della difesa con Kelly e Koopmeiners. David recuperato in attacco. Fabregas non avrà Nico Paz (squalificato): l'ex Morata torna a disposizione, ma la prima punta dovrebbe essere Douvikas. Spalletti decide di varare una formazione inedita per la partita tra Juventus e Como, puntando su una linea difensiva nuova di zecca.