Probabili formazioni Juve Como | difesa inedita per Spalletti e davanti c’è quella tentazione
Spalletti decide di varare una formazione inedita per la partita tra Juventus e Como, puntando su una linea difensiva nuova di zecca. La scelta nasce dalla necessità di trovare soluzioni diverse in vista delle prossime sfide. Davanti, il tecnico valuta un cambio di modulo per sorprendere gli avversari. I giocatori si allenano con intensità, pronti a mettere in campo le strategie decise in allenamento. La partita si avvicina e l’attenzione si concentra sulle scelte di formazione.
. Le ultime sulle scelte del tecnico di Certaldo. In vista dell’anticipo contro il Como, Luciano Spalletti è chiamato a un delicato esercizio di equilibrismo tattico per porre rimedio a una crisi difensiva senza precedenti. Con 13 gol subiti nelle ultime quattro partite, il tecnico bianconero è pronto a varare una rivoluzione strutturale, resa obbligatoria dalle assenze di Bremer (preservato dopo il fastidio muscolare) e Kalulu (fermato dalla squalifica). Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata La novità più clamorosa riguarda il pacchetto arretrato, dove Spalletti sembra intenzionato a schierare un inedito trio difensivo composto da Gatti, Kelly e l’arretramento tattico di Teun Koopmeiners nel ruolo di braccetto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Probabili formazioni Juve Roma: la grande tentazione di Spalletti per la gara dello Stadium. Scioglierà le riserve solo all’ultimoIn vista della sfida dello Stadium tra Juventus e Roma, l'attenzione si concentra sulle probabili formazioni e sulla decisione di Spalletti di schierare la formazione titolare.
Probabili formazioni Juve Como: le ultime sulle scelte di SpallettiSpalletti ha deciso di cambiare modulo per proteggere la difesa, che ha subito molte difficoltà nelle ultime partite.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Probabili formazioni Juventus-Como: chi gioca titolare e le ultime su Bremer, Koopmeiners, Yildiz, David e Nico Paz; Juventus-Como: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming; Juventus-Como: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie A; Le probabili formazioni di Juventus-Como (Serie A).
Juventus-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tvTorna in campo la Juventus. Oggi, sabato 21 febbraio, i bianconeri sfidano il Como - in diretta tv e streaming - all'Allianz Arena nella 26esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce ... adnkronos.com
Probabili formazioni Juventus-Como: chi al posto di Bremer e David, c’è DouvikasProbabili formazioni Juventus Como - Le possibili scelte di Spalletti e Fabregas per Juventus-Como della 26^ giornata di Serie A ... fantamaster.it
Tutto in 8 giorni: Roma, Galatasaray e Como La Juve si gioca la Champions di questa stagione e della prossima Quante vittorie arriveranno in queste tre gare - facebook.com facebook
Spalletti: «Como Ci sarà la reazione dela Juve» x.com