Basket Brooks trascina Milano in finale di Coppa Italia L’Olimpia batte Brescia dopo una sfida spettacolare
Brooks ha portato l’Olimpia Milano in finale di Coppa Italia dopo aver segnato 30 punti nella semifinale contro Brescia. La partita si è conclusa con un punteggio di 106-102, grazie a un ultimo quarto decisivo. La sfida è stata intensa e ricca di emozioni, con entrambe le squadre che hanno combattuto fino all'ultimo secondo. Milano si prepara ora alla finale, mentre Brescia si concentra sulla prossima stagione.
L’Olimpia Milano è la prima finalista della Final Eight 2026. Una semifinale emozionante quella contro la Germani Brescia, con la squadra di Peppe Poeta che si impone per 106-102 al termine di 40 minuti davvero spettacolari e con gli attacchi dominanti. Milano è alla terza finale raggiunta consecutiva dopo quelle perse nelle ultime due stagioni contro Napoli e Trento. Brescia, invece, si lecca le ferite, subendo la prima sconfitta stagionale contro l’Olimpia dopo comunque una prestazione di altissimo livello. L’MVP della serata è senza alcun dubbio Armoni Brooks, che ancora una volta si prende sulle spalle l’Olimpia, firmando 27 punti, quasi tutti in un secondo tempo semplicemente stellare. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Brescia-Olimpia Milano 102-106, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: i meneghini volano ancora in finale con Brooks e Shields decisiviBrooks e Shields hanno guidato l’Olimpia Milano alla vittoria contro Brescia con il punteggio di 106-102 in una partita combattuta.
LIVE Brescia-Olimpia Milano 72-76, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: 9 punti in fila di Armoni Brooks per il sorpasso milanese dopo 30?Armoni Brooks ha segnato nove punti consecutivi, determinando il sorpasso dell’Olimpia Milano contro Brescia.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Milano supera il Baskonia: decisivo il break del terzo quartoL’Olimpia Milano costruisce la sua vittoria contro il Baskonia attraverso una partita intensa e chiusa oltre quota cento. Dopo un primo tempo equilibrato, con continui sorpassi e ... pianetabasket.com
Basket, Della Valle, 31 punti, trascina Brescia. La Leonessa vince a Milano e si prende il primato in solitariaUno stratosferico Amedeo della Valle, 31 punti, 5 rimbalzi e 7 assist, trascina la Germani Brescia che conquista la sesta vittoria consecutiva in campionato imponendosi per 81-90 nel big match sul ... ilmessaggero.it
