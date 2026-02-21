Basket Brooks trascina Milano in finale di Coppa Italia L’Olimpia batte Brescia dopo una sfida spettacolare

Brooks ha portato l’Olimpia Milano in finale di Coppa Italia dopo aver segnato 30 punti nella semifinale contro Brescia. La partita si è conclusa con un punteggio di 106-102, grazie a un ultimo quarto decisivo. La sfida è stata intensa e ricca di emozioni, con entrambe le squadre che hanno combattuto fino all'ultimo secondo. Milano si prepara ora alla finale, mentre Brescia si concentra sulla prossima stagione.

© Oasport.it - Basket, Brooks trascina Milano in finale di Coppa Italia. L’Olimpia batte Brescia dopo una sfida spettacolare