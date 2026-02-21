Bambini nel bosco | 70mila firme Nordio interviene per fine a 92

L’appello dei genitori che vivono in un bosco vicino a Chieti ha raccolto oltre 70.000 firme, spingendo il ministro Nordio a intervenire. La famiglia ha deciso di stabilirsi in un’area naturale, attirando l’attenzione sull’uso dei terreni e sui diritti dei minori. La questione ha acceso un acceso dibattito tra sostenitori e oppositori. Il governo ha promesso di verificare le condizioni per tutelare i bambini coinvolti. La situazione resta al centro dell’attenzione pubblica.

L'Appello per i Bambini del Bosco: Pro Vita & Famiglia Incalza il Ministro Nordio. La vicenda di una famiglia che ha scelto di vivere in un'area boschiva nei pressi di Chieti continua a suscitare un acceso dibattito nazionale, con un rinnovato appello per il rientro dei tre figli minori. L'associazione Pro Vita & Famiglia ha consegnato al Ministro della Giustizia Carlo Nordio una petizione firmata da quasi 70.000 persone, sollecitando un intervento per garantire il ricongiungimento del nucleo familiare dopo oltre 92 giorni di separazione. La Garante per l'infanzia e l'adolescenza ha espresso profonda preoccupazione per lo stato emotivo dei bambini, evidenziando segnali di sofferenza e ansia legati alla prolungata distanza dai genitori.