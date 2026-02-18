Wanda Nara scatenata al concerto di Bad Bunny l’intesa tra i due fa esplodere il gossip ma…

Wanda Nara si è fatta notare durante il concerto di Bad Bunny, dove è apparsa molto energica e coinvolta, alimentando le voci su una possibile intesa tra i due. La showgirl ha ballato e cantato tra il pubblico, attirando l’attenzione di tutti i presenti e sui social. In particolare, alcune sue immagini hanno fatto rapidamente il giro del web, suscitando commenti e supposizioni tra i fan.

Durante il concerto di Bad Bunny tra i presenti anche Wanda Nara che si è mostrata particolarmente scatenata. Tra il cantante e la showgirl si è notata una certa intesa che ha fatto esplodere il gossip. L'ex di Mauro Icardi è stata immortalata vicina al cantante.

Bad Bunny fa storia al Super Bowl: esibizione in spagnolo tra musica, società e polemiche Trump.La performance di Bad Bunny al Super Bowl 2026 ha fatto parlare tutti.

Bad Bunny scivola e cade durante un concerto, ma i fan mandano avanti lo showDurante un concerto in Messico, Bad Bunny ha avuto un imprevisto scivolando e cadendo sul palco mentre interpretava il brano Efecto.

