Auto ribaltata in Fi-Pi-Li a Ponsacco prima dell' alba | a bordo c' erano tre ventenni

Una vettura si è ribaltata questa mattina presto sulla Fi-Pi-Li a Ponsacco, coinvolgendo tre giovani di circa vent'anni. La macchina ha perso aderenza e si è capovolta, poco prima dell’alba, creando disagi al traffico e blocchi temporanei sulla corsia. Fortunatamente, nessuno dei ragazzi ha riportato ferite gravi. La scena si è svolta vicino a un distributore di carburante, dove sono intervenuti i soccorritori. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

L'incidente si è verificato poco dopo le ore 6. I tre giovani sono apparsi in sostanziali buone condizioni di salute Pericoloso incidente, fortunatamente senza conseguenze gravi, questa mattina 21 febbraio in Fi-Pi-Li, in zona Ponsacco, direzione Pisa. Secondo quanto si apprende un'auto con a bordo tre giovani sui 22 e 23 anni ha finito per cappottarsi. Erano da poco passate le ore 6. Il mezzo ha riportato gravi danni, mentre invece i ragazzi sono stati trovati dai soccorritori in piedi fuori dalla macchina, dopo l'allarme e l'aiuto dato da alcuni automobilisti di passaggio.🔗 Leggi su Pisatoday.it A bordo di un'auto rubata non si ferma all'alt: scatta l'inseguimento in Fi-Pi-LiNella notte del 31 dicembre, i Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno avviato un inseguimento sulla Fi-Pi-Li, a seguito di un'auto rubata che non si è fermata all’alt. Scontro in Fi-Pi-Li all'uscita di Ponsacco: rallentamenti alla circolazioneUn incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 31 dicembre, sulla strada Fi-Pi-Li al km 57 in direzione Firenze, poco prima dell'uscita di Ponsacco. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Investito sulle strisce pedonali da un’auto in corsa, è caccia al pirata; Pontedera, incidente sulla Fi-Pi-Li: vettura cappottata, lunghe code; Muore nell'auto ribaltata a bordo strada. Ecco chi era la vittima. L'ipotesi del malore; Versilia, auto si ribalta e finisce in un canale: muore un 26enne. Chi è la vittima – Video. Non si ferma all’alt e si ribalta nel fosso con l’auto: denunciatoÈ successo a Calcinato questa mattina: sul posto, per liberare l’uomo dall’abitacolo, sono intervenuti i Vigili del fuoco. Sul posto già presenti i carabinieri ... giornaledibrescia.it Auto ribaltata in FiPiLi, in codice rosso un 20ennePomeriggio difficile sulla zona empolese della FiPiLi, a causa di un incidente avvenuto poco dopo le 14, in direzione Livorno. Un’auto con a bordo tre ... gonews.it Leggi l'articolo - Auto ribaltata alla rotonda, incidente nella notte a Biella FOTO - facebook.com facebook