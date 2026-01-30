Le auto a ruote alte, come crossover e SUV, sono le più vendute del momento. Spesso vengono messe nello stesso gruppo, ma in realtà hanno caratteristiche diverse. Per capire le differenze bisogna guardare bene, perché non sono così semplici da distinguere.

C'erano una volta le berline, le fuoristrada, le sportive. Poi, al salone di Ginevra 1994 (con buona pace delle precedenti Lamborghini LM 002 e Rayton Fissore Magnum), succede che Toyota - la casa n° 1 al mondo per le vendite e spesso per le intuizioni - tira fuori dal cilindro la Rav4 che aveva anticipato con un concept nel 1989. Una piccola fuoristrada non estrema, volendo a trazione integrale, con interni curati da auto media, motori di tutto rispetto e dotazioni tecnologiche all'altezza delle auto più blasonate. Lunga 3,72 metri (per la versione a 3 porte) o 4,16 metri (per la versione a 5 porte), è basata su una scocca autoportante - sia pure con i classici longheroni di rinforzo - che la rende comoda anche nelle lunghe percorrenze. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Auto a ruote alte: crossover e Suv, quali sono le differenze

Approfondimenti su Auto ruote alte

Le auto scoperte, come cabrio e spider, offrono un’esperienza di guida a cielo aperto, caratterizzata da differenze tecniche e di stile.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Auto ruote alte

Argomenti discussi: Cosa sono i B-SUV e quali sono i migliori del 2026?; Non è di Tesla, di Volkswagen o di Toyota l'auto più venduta in Europa nel 2025; Volvo EX60, svelato il nuovo Suv elettrico: fino a 810 km di autonomia; Toyota anticipa una grande Suv: è un'elettrica a sette posti? | Quattroruote.it.

Auto a ruote alte: crossover e Suv, quali sono le differenzeSono le vetture che dominano il mercato e vengono considerate insieme nella classifiche. Ma in realtà Suv e crossover sono tipologie diverse per qualche aspetto, non semplice da riconoscere. Ve li spi ... gazzetta.it

I 40 anni della LM 002, la Lambo a ruote alteAl Salone di Bruxelles del 1986, la sorpresa nel vedere allo stand del marchio di Sant’Agata una fuoristrada con il V12 fu enorme ... ruoteclassiche.quattroruote.it

Episodi gravissimi. Per due volte il vice sindaco ha avuto le ruote "sbullonate" ed è finito fuori strada. Tagliate anche le gomme all'auto delle suore - facebook.com facebook