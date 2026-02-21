Attuano la truffa del falso incidente ai danni un' anziana ma ad aspettarli a casa c' è la polizia | arrestati

Un uomo e un suo complice hanno cercato di truffare un’anziana fingendo un incidente, ma sono stati fermati dalla polizia davanti alla sua casa. La figlia dell’uomo, ascoltando una telefonata in viva voce, ha capito che qualcosa non quadrava e ha chiamato subito le forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti prima che potessero mettere in atto il raggiro. La donna era rimasta sola in casa, ignara del tentativo di truffa.

Avrebbero attuato la truffa del falso incidente per truffare una ultraottantenne, ma la figlia dell’uomo, che a un certo punto, ascoltando la telefonata in viva voce, si è accorta che qualcosa non andava e così ha chiamato il 112. Sono quindi stati gli agenti della squadra mobile e della squadra volante a sventare il tentativo di truffa e arrestare i due presunti responsabili. Un 48enne e una 29enne di origine campana, entrambi disoccupati e tutti e due già noti alle forze dell’ordine. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, come detto, la figlia si sarebbe accorta che qualcosa non andava ascoltando la conversazione in viva voce in cui alla donna veniva detto che il figlio aveva avuto un incidente chiedendo soldi o comunque oggetti di valore per evitare problemi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Raggirano un'anziana con la truffa del "finto incidente": arrestatiA Perugia, un uomo di 35 anni e una donna di 47, entrambi provenienti dal Sud e già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dopo aver messo in atto la truffa del

Truffa stradale SMASCHERATA dalla dashcam – Non ci cascare!

A lanciare l'allarme la figlia della donna che ha ascoltato in viva voce la telefonata in cui si raccontava dell'incidente chiedendo di consegnare diversi monili. I presunti autori della truffa sono u

