Attese infinite in ospedale | 2 milioni di lombardi non si curano prestiti boom per la salute
Molti lombardi evitano di andare dal medico a causa delle lunghe attese e dei costi elevati. Nell’ultimo anno, più di due milioni di persone hanno deciso di rinunciare alle visite specialistiche o agli esami, preferendo restare a casa. La situazione ha portato a un aumento dei prestiti per la salute, con cittadini che cercano di pagare le cure private. La mancanza di disponibilità nella sanità pubblica spinge molti a rinunciare alle cure.
Milano – Oltre due milioni di lombardi hanno rinunciato a curarsi nell’ultimo anno per due ragioni: i tempi d’attesa lunghi per esami e visite specialistiche nella sanità pubblica, i costi eccessivi del privato. L’istituto di indagini statistiche indipendente mUp Research ha calcolato per Facile.it e Prestiti.it che, nel 2025, il 79% dei pazienti ha fatto ricorso, almeno una volta, al regime di solvenza con una spesa media per prestazione in una struttura privata di quasi 365 euro. Più di 190mila lombardi sono stati costretti a chiedere un prestito alle finanziarie, in famiglia o agli amici. ospedale medici corsia Oggi si finanziano e rateizzano spese più frequenti e comuni .🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Il diritto alla Salute: "è stato dimezzato". Troppi non si curanoIl diritto alla salute, sancito dall’articolo 32 della Costituzione italiana, rappresenta un principio fondamentale per la tutela del benessere di ogni individuo e della collettività.
Leggi anche: Campania, la Sanità degli abbandonati: tra promesse disattese e attese infiniteVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Attese infinite in ospedale: 2 milioni di lombardi non si curano, prestiti boom per la salute; Liste d’attesa infinite per curarsi: il conto per le visite private lo paghi lo Stato; Sanità astigiana: un anno di direzione Gorgoni tra grandi attese e criticità irrisolte; Come funziona davvero il sistema dei trapianti d'organo.
Tre ospedali chiusi, niente filtri, sempre più anziani: «Ecco le cause delle attese infinite in Pronto soccorso»Un paziente su cinque resta in attesa per più di otto ore. Succede al Policlinico Duilio Casula, secondo l’ultimo rapporto Agenas sulle performance degli ospedali italiani dove, insieme a dati ... unionesarda.it
Blocchi, barelle ovunque, attese infinite e sofferenza: l’inferno dei pronto soccorso di CagliariIl soccorso dovrebbe essere pronto. Veloce, rapido, in emergenza per affrontare l’urgenza. Poi da lì i pazienti che non possono tornare a casa dovrebbero essere trasferiti nei reparti degli ospedali, ... unionesarda.it
Leggo. . Patrizia Mercolino per ore è rimasta sospesa in un limbo fatto di preghiere e attese infinite, con gli occhi fissi su quel vetro che la separa dal suo bambino. Aveva accarezzato l'idea del miracolo, quella telefonata arrivata nella notte che parlava di un cu - facebook.com facebook
L’odissea di un caregiver: “Assisto i miei genitori fra attese infinite e contributi offensivi” x.com