Attese infinite in ospedale | 2 milioni di lombardi non si curano prestiti boom per la salute

Molti lombardi evitano di andare dal medico a causa delle lunghe attese e dei costi elevati. Nell’ultimo anno, più di due milioni di persone hanno deciso di rinunciare alle visite specialistiche o agli esami, preferendo restare a casa. La situazione ha portato a un aumento dei prestiti per la salute, con cittadini che cercano di pagare le cure private. La mancanza di disponibilità nella sanità pubblica spinge molti a rinunciare alle cure.

Milano – Oltre due milioni di lombardi hanno rinunciato a curarsi nell’ultimo anno per due ragioni: i tempi d’attesa lunghi per esami e visite specialistiche nella sanità pubblica, i costi eccessivi del privato. L’istituto di indagini statistiche indipendente mUp Research ha calcolato per Facile.it e Prestiti.it che, nel 2025, il 79% dei pazienti ha fatto ricorso, almeno una volta, al regime di solvenza con una spesa media per prestazione in una struttura privata di quasi 365 euro. Più di 190mila lombardi sono stati costretti a chiedere un prestito alle finanziarie, in famiglia o agli amici. ospedale medici corsia Oggi si finanziano e rateizzano spese più frequenti e comuni .🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il diritto alla Salute: "è stato dimezzato". Troppi non si curanoIl diritto alla salute, sancito dall’articolo 32 della Costituzione italiana, rappresenta un principio fondamentale per la tutela del benessere di ogni individuo e della collettività.

