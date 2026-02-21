Arezzo | Scontro per il sindaco centrodestra studia centrosinistra

Arezzo si trova di fronte a una sfida elettorale dopo che il centrodestra ha deciso di rafforzare la propria candidatura e il centrosinistra si divide tra più opzioni. La tensione cresce mentre i candidati si preparano a confrontarsi in campagna elettorale. Le discussioni e le alleanze stanno definendo un quadro politico ancora incerto, con i cittadini pronti a votare nelle prossime settimane. La città aspetta di vedere quale strada prenderà il futuro amministrativo.

Arezzo in Bilico: Centrodestra Valuta, Centrosinistra Diviso alla Vigilia delle Elezioni. Arezzo si prepara a scegliere il suo prossimo sindaco in un clima di incertezza. Le coalizioni di centrodestra e centrosinistra sono in fase di definizione dei candidati, con incontri e consultazioni che non hanno ancora portato a una sintesi. La prossima settimana si preannuncia decisiva per sciogliere i nodi e presentare una proposta chiara agli elettori. Il Centrodestra in Attesa: Comanducci in Pole Position?. Il centrodestra ha concluso un vertice che ha coinvolti Lucia Tanti, Marcello Comanducci e Gianfrancesco Gamurrini.

Scuola, commissariamento della Regione: è scontro tra centrodestra e centrosinistraIl commissariamento della Regione Emilia-Romagna sul dimensionamento scolastico ha suscitato un acceso dibattito tra centrodestra e centrosinistra.

Supermedia: centrodestra sotto il 48%, centrosinistra meglioLa Supermedia di oggi mostra qualche movimento interessante, anche se il quadro generale resta stabile.

