Arezzo | Scontro per il sindaco centrodestra studia centrosinistra
Arezzo si trova di fronte a una sfida elettorale dopo che il centrodestra ha deciso di rafforzare la propria candidatura e il centrosinistra si divide tra più opzioni. La tensione cresce mentre i candidati si preparano a confrontarsi in campagna elettorale. Le discussioni e le alleanze stanno definendo un quadro politico ancora incerto, con i cittadini pronti a votare nelle prossime settimane. La città aspetta di vedere quale strada prenderà il futuro amministrativo.
Arezzo in Bilico: Centrodestra Valuta, Centrosinistra Diviso alla Vigilia delle Elezioni. Arezzo si prepara a scegliere il suo prossimo sindaco in un clima di incertezza. Le coalizioni di centrodestra e centrosinistra sono in fase di definizione dei candidati, con incontri e consultazioni che non hanno ancora portato a una sintesi. La prossima settimana si preannuncia decisiva per sciogliere i nodi e presentare una proposta chiara agli elettori. Il Centrodestra in Attesa: Comanducci in Pole Position?. Il centrodestra ha concluso un vertice che ha coinvolti Lucia Tanti, Marcello Comanducci e Gianfrancesco Gamurrini.🔗 Leggi su Ameve.eu
Maxi incidente in A1, cinque mezzi coinvolti. Sette feriti e lunghe code
Pauroso scontro sull'Autostrada A1. Sette feriti, soccorritori al lavoro per ore. Traffico in tilt, lunghe code e disagi. Le fotoSette feriti. E' il bilancio della carambola avvenuta nel tardo pomeriggio di lunedì 16 febbraio sull'Autostrada A1, al chilometro 343 in direzione nord, nel tratto del Valdarno sotto la competenza de ... corrierediarezzo.it
Le cinque giornate del Cavallino. Arezzo-Ravenna, il testa a testaArchiviato il mercato di riparazione, per l’ Arezzo è cominciato un mese decisivo, quello che porterà allo scontro diretto del primo marzo, al Comunale, contro il Ravenna. Una domenica da segnare con ... lanazione.it
Il turno infrasettimanale sorride a quasi tutte le toscane: Arezzo corsaro a +10 sulla seconda. Tre punti e marcia da playoff per PIANESE e Unione Sportiva Livorno 1915. Il Pontedera perde uno scontro diretto a Forlì e vede il baratro - facebook.com facebook
Scontro tra auto e motorino: due minorenni sono gravi x.com