Supermedia | centrodestra sotto il 48% centrosinistra meglio

La Supermedia di oggi mostra qualche movimento interessante, anche se il quadro generale resta stabile. Il centrodestra si ferma sotto il 48%, mentre il centrosinistra riesce a migliorare leggermente la sua posizione. I dati confermano una situazione ancora equilibrata, con poche variazioni rispetto alle rilevazioni precedenti.

AGI -  Pur nel consueto contesto di stabilità strutturale, la Supermedia di oggi mostra dei movimenti interessanti. Come spesso avviene, non sappiamo se questi movimenti sono ascrivibili a vere e proprie tendenze, o piuttosto a mere oscillazioni statistiche. Comunque sia, l’aspetto degno di nota di questa settimana è che, se si guarda al quadro nel suo complesso, le variazioni sembrano avere una loro coerenza. Tutti e tre i partiti di centrodestra, ad esempio, perdono terreno (peraltro della stessa misura: 0,3%) il che si traduce in un arretramento della coalizione di quasi un punto, che la fa scendere sotto il 48%. 🔗 Leggi su Agi.it

