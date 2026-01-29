La Supermedia di oggi mostra qualche movimento interessante, anche se il quadro generale resta stabile. Il centrodestra si ferma sotto il 48%, mentre il centrosinistra riesce a migliorare leggermente la sua posizione. I dati confermano una situazione ancora equilibrata, con poche variazioni rispetto alle rilevazioni precedenti.

AGI - Pur nel consueto contesto di stabilità strutturale, la Supermedia di oggi mostra dei movimenti interessanti. Come spesso avviene, non sappiamo se questi movimenti sono ascrivibili a vere e proprie tendenze, o piuttosto a mere oscillazioni statistiche. Comunque sia, l’aspetto degno di nota di questa settimana è che, se si guarda al quadro nel suo complesso, le variazioni sembrano avere una loro coerenza. Tutti e tre i partiti di centrodestra, ad esempio, perdono terreno (peraltro della stessa misura: 0,3%) il che si traduce in un arretramento della coalizione di quasi un punto, che la fa scendere sotto il 48%. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Supermedia: centrodestra sotto il 48%, centrosinistra meglio

Approfondimenti su Supermedia Italia

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Supermedia Italia

Argomenti discussi: Supermedia: centrodestra sotto il 48%, centrosinistra meglio; Sondaggi politici, boom dei 5 Stelle: campo largo in crescita, crollano le destre; Sondaggio Supermedia premia FdI e rilancia il Pd mentre il M5S arretra nei consensi; Sondaggi politici boom dei 5 Stelle | campo largo in crescita crollano le destre.

Supermedia: centrodestra sotto il 48%, centrosinistra meglioAGI - Pur nel consueto contesto di stabilità strutturale, la Supermedia di oggi mostra dei movimenti interessanti. Come spesso avviene, non sappiamo se questi movimenti sono ascrivibili a vere e propr ... msn.com

Sondaggi politici: centrodestra sotto il 48 per cento, si rafforza il centrosinistraLa supermedia Youtrend di questa settimana vede una flessione dei partiti di centrodestra ... msn.com

La prima supermedia youtrend dell’anno conferma il buon momento anche per il centrodestra, che guadagna oltre un punto rispetto all’ultima rilevazione. Nel referendum avanza il ‘sì’ Leggi l'articolo #politica - facebook.com facebook