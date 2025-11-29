Appennino reggiano escursionista cade in un dirupo e muore davanti agli occhi della figlia

E’ successo all’Alpe di Succiso. L’uomo è precipitato per diversi metri. Il corpo recuperato con l’elicottero. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Appennino reggiano, escursionista cade in un dirupo e muore davanti agli occhi della figlia

Escursionista cade in un dirupo e muore nel Reggiano - L'uomo si trovava sulla cima dell'Alpe di Succiso, sul versante ovest con la figlia. Segnala rainews.it

Escursionista cade in un dirupo sull’Alpe di Succiso e muore davanti agli occhi della figlia - Tragedia in Appennino reggiano: soccorso alpino e vigili del fuoco al lavoro per il recupero della salma in condizioni proibitive tra freddo e ghiaccio ... Scrive msn.com