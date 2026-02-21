Antonella Clerici festeggia e mostra la figlia Maelle | già 17 anni quanto è cresciuta

Da caffeinamagazine.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonella Clerici ha condiviso sui social un momento speciale: il compleanno della figlia Maelle, che ha già compiuto 17 anni. La conduttrice ha postato una foto che mostra quanto sia cresciuta, accompagnandola con parole affettuose. La festa si è svolta tra risate e musica, creando un’atmosfera intima e gioiosa. La Clerici ha anche svelato qualche dettaglio sui progetti futuri della ragazza, lasciando i follower curiosi.

Immagine generica

Un compleanno che sa di ricordi, musica e futuro. Sui social, nelle scorse ore, si è acceso un piccolo faro di emozione attorno a una delle conduttrici più amate della televisione italiana, Antonella Clerici. A catturare l’attenzione dei follower non è stato un annuncio professionale né un nuovo progetto televisivo, ma qualcosa di molto più intimo: gli auguri dedicati alla figlia Maelle per i suoi 17 anni. Il messaggio è arrivato attraverso un video pubblicato su Instagram, un collage di fotografie che raccontano la crescita della ragazza, dai primi anni fino all’adolescenza. Immagini che scorrono tra sorrisi, abbracci e momenti di quotidianità, accompagnate da parole cariche di sentimento.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Antonella Clerici e la figlia Maelle, ospite dolcissimo in studio: “Ve lo presento”La puntata di oggi di È sempre mezzogiorno si apre in modo diverso dal solito.

Leggi anche: “Prego San Carlo Acutis per mia figlia”. Antonella Clerici, la confessione privatissima su Maelle

ANTONELLA CLERICI DISTRUTTA DAL DOLORE! La conduttrice: “Mia figlia ha…” #antonellaclerici

Video ? ANTONELLA CLERICI DISTRUTTA DAL DOLORE! La conduttrice: “Mia figlia ha…” ?? #antonellaclerici
Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Antonella Clerici festeggia la figlia Maelle: Vola bambina mia, ma non troppo. E mostra quanto è cresciuta; The Voice Kids, il trionfo storico contro Maria De Filippi: la reazione di Antonella Clerici; Antonella Clerici festeggia la sua vittoria, fa un annuncio e promette di sparire presto; RAI1 FESTEGGIA IL TRIONFO DI THE VOICE KIDS E RINGRAZIA ANTONELLA CLERICI.

Antonella Clerici festeggia la sua vittoria, fa un annuncio e promette di sparire prestoAntonella Clerici sa quando è il momento di fermarsi, dopo la vittoria di sabato sera con The Voice Kids a E' sempre mezzogiorno fa un annuncio ... ultimenotizieflash.com

antonella clerici festeggia eAntonella Clerici celebra boom ascolti The Voice Kids: In ginocchio da voiAscolti Tv The Voice Kids: continua il successo del baby talent show Sabato scorso ... msn.com