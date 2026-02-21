Antonella Clerici festeggia e mostra la figlia Maelle | già 17 anni quanto è cresciuta

Antonella Clerici ha condiviso sui social un momento speciale: il compleanno della figlia Maelle, che ha già compiuto 17 anni. La conduttrice ha postato una foto che mostra quanto sia cresciuta, accompagnandola con parole affettuose. La festa si è svolta tra risate e musica, creando un’atmosfera intima e gioiosa. La Clerici ha anche svelato qualche dettaglio sui progetti futuri della ragazza, lasciando i follower curiosi.

Un compleanno che sa di ricordi, musica e futuro. Sui social, nelle scorse ore, si è acceso un piccolo faro di emozione attorno a una delle conduttrici più amate della televisione italiana, Antonella Clerici. A catturare l'attenzione dei follower non è stato un annuncio professionale né un nuovo progetto televisivo, ma qualcosa di molto più intimo: gli auguri dedicati alla figlia Maelle per i suoi 17 anni. Il messaggio è arrivato attraverso un video pubblicato su Instagram, un collage di fotografie che raccontano la crescita della ragazza, dai primi anni fino all'adolescenza. Immagini che scorrono tra sorrisi, abbracci e momenti di quotidianità, accompagnate da parole cariche di sentimento. Diciassette anni fa nasceva Maelle, il regalo più grande nella vita di Antonella Clerici. Un amore che non si racconta in uno studio televisivo, ma nel silenzio delle serate a casa, nei sorrisi complici, negli abbracci che sanno di protezione. Maelle è cresciuta lon