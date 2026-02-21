Anticipazioni Amici 25 puntata 22 febbraio 2026 | graduatoria canto e ballo Una cantante ottiene la maglia per il serale
Martina, giovane cantante, conquista il primo posto nella graduatoria di canto durante la registrazione di Amici 25, avvenuta il 22 febbraio 2026. La sua performance ha impressionato giudici e pubblico, portandola a ottenere il pass per il serale. La puntata, trasmessa domenica pomeriggio su Canale 5, ha visto anche altri concorrenti impegnati in sfide di ballo e canto. La classifica definitiva sarà svelata nella prossima puntata, con molte emozioni in arrivo.
Si è conclusa la registrazione della nuova puntata di Amici in onda domenica 22 febbraio 2026 alle ore 14 su Canale 5. Un appuntamento cruciale in vista del serale, tra classifiche, giudizi severi e l’assegnazione di una nuova maglia. Ospite in studio Briga, mentre a supporto delle gare sono intervenute Fiorella Mannoia ed Eleonora Abbagnato. Potrebbe interessarti:. Anticipazioni Amici 25, puntata 15 febbraio 2026: chi sono i primi allievi al Serale e com’è andata la classifica di canto e ballo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
