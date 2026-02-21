Annuncio a sorpresa prima di Lecce-Inter | Cosa succederà in estate?
L’Inter affronta il Lecce dopo una sconfitta pesante in Champions League, che ha messo in discussione le sue ambizioni. Il tecnico dedica tutte le sue energie alla stagione in corso, senza parlare di eventuali cambiamenti estivi. I giocatori si preparano per una partita decisiva, con l’obiettivo di ottenere i tre punti e migliorare la posizione in classifica. La squadra vuole dimostrare subito di poter riprendersi.
“Ma adesso la mia attenzione è rivolta tutta sulla mia esperienza in nerazzurro” L’ Inter cerca a Lecce un immediato riscatto della pesante sconfitta col Bodo nel match d’andata del playoff Champions. Uscire con un successo dal ‘Via del Mare’ vorrebbe dire staccare il Milan di 10 punti almeno fino a domani, quando i rossoneri sfideranno in casa il Parma, ma soprattutto prepararsi nel miglior modo possibile alla sfida di ritorno coi norvegesi. Perché come dice il famoso motto, ‘vincere aiuta a vincere’. Annuncio a sorpresa prima di Lecce-Inter: altra mazzata per Chivu (AnsaFoto) – Calciomercato.🔗 Leggi su Calciomercato.it
Torino, quale futuro per Schuurs? Arriva l’annuncio a sorpresa del tecnico Baroni! Ecco cosa succederàIl tecnico Baroni ha fatto una sorpresa parlando pubblicamente del futuro di Perr Schuurs.
Leggi anche: La Russa pronostica la corsa scudetto: «A gennaio l’Inter sarà prima e il Napoli terzo. Da quel punto in avanti succederà questo». La sua previsione a sorpresaVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ecco l'annuncio a sorpresa dell'ex tennista Camila Giorgi; Eros Ramazzotti e Alicia Keys superospiti del Festival di Sanremo: l'annuncio a sorpresa di Carlo Conti al Tg1; Ferrara Summer Festival, annuncio a sorpresa: in piazza Ariostea arriva Tony Pitony; Chiude Lido 84: l’annuncio a sorpresa di uno dei migliori ristoranti d’Italia.
Kenan Yildiz con la Juve fino al 2030, l'annuncio show di Damien Comolli (in italiano) prima della conferenza stampa di Luciano SpallettiIl campione turco: «Ringrazio prima di tutto John Elkann, i miei compagni e i tifosi, faremo grande cose». Comolli: «Il primo passo della Juve del futuro» ... torino.corriere.it
Arisa a sorpresa al Sistina prima di Sanremo: emoziona con Canta ancora e l'abbraccio a Teresa ManesMancano pochi giorni al Festival di Sanremo, ma Arisa non ha voluto dire di no. La cantante, tra i protagonisti della 76ª edizione della ... msn.com
NON SOLO LAUTARO: ALLARME INTER ULTIM'ORA Sky PRIMA del Lecce! - facebook.com facebook
Topalovic e Kaczmarski convocati per Lecce-Inter @fcin1908it x.com