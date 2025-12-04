La Russa pronostica la corsa scudetto | A gennaio l’Inter sarà prima e il Napoli terzo Da quel punto in avanti succederà questo La sua previsione a sorpresa
La Russa, Presidente del Senato, pronostica la corsa scudetto: Inter in fuga in inverno, ma teme il rientro di Lukaku e De Bruyne in primavera. La lotta per lo Scudetto esce dai confini del rettangolo verde e approda nei palazzi della politica, accendendo il dibattito tra le tifoserie. A lanciare la sfida dialettica è Ignazio La Russa, Presidente del Senato e noto tifoso nerazzurro, che non ha mai nascosto la sua passione viscerale per l’ Inter. Durante una conversazione con i giornalisti a Montecitorio, la seconda carica dello Stato si è lasciata andare a una previsione molto precisa sugli equilibri della Serie A nell’immediato futuro, disegnando uno scenario che farà discutere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
