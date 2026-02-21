Ancora troppe vittime sulle strade Modena30 e la rete ARIA scendono in piazza

Sabato 21 febbraio, Modena 30 e la rete ARIA organizzano una manifestazione contro l’alto numero di incidenti stradali che causano vittime nella città. Le associazioni vogliono sensibilizzare i cittadini sull’importanza di rispettare i limiti di velocità e migliorare la sicurezza sulle strade. L’appuntamento è alle 15:00 in Largo Garibaldi, all’incrocio con Viale Trento Trieste, dove si svolgerà la manifestazione. La protesta punta a cambiare le abitudini di guida di molti automobilisti.

Sabato 21 febbraio la mobilitazione cittadina per denunciare "un'emergenza violenza stradale". Flash mob in largo Garibaldi "La decisione di scendere in piazza, già programmata, assume un significato ancora più urgente alla luce del grave incidente avvenuto il 17 febbraio in Piazzale Bruni. Una persona in bici di 53 anni è attualmente ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata. A lui e alla sua famiglia va il nostro pensiero e la speranza che possa superare questo momento critico", spiegano le associazioni. "Indipendentemente dalla dinamica specifica della collisione — che sarà accertata dalle autorità — e dalle criticità già denunciate riguardo al cantiere dell'ex Cinema Principe, un fatto è inoppugnabile: Modena è diventata un ambiente urbano che punisce, spesso gravemente, chi sceglie di muoversi a piedi o in bicicletta.

Troppe croci nel bilancio della Polizia Locale, aumentano le vittime sulle strade. "In arrivo 14 agenti in più per la sicurezza"Nel bilancio della Polizia Locale si riscontrano molte croci, con un aumento delle vittime sulle strade.

