Benessere animale pubblicato il bando 2026 | oltre 20 milioni agli allevatori siciliani
Oltre 20 milioni di euro per garantire il benessere degli animali negli allevamenti dell'Isola. La Regione Siciliana, tramite l'assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, ha pubblicato il bando per assegnare i sostegni economici 2026 ad allevatori singoli o.
Regione pubblica il bando 2026 per il benessere degli animali: sostegni agli allevamenti per oltre 20 milioni - Può accedere al sostegno chi possiede una consistenza minima di allevamento non inferiore a 7 unità di bestiame adulto (uba), per ogni tipologia animale da assoggettare agli impegni.
Garantire il benessere degli animali negli allevamenti in Sicilia, bando da oltre 20 milioni - Gli aiuti della Regione sono indirizzati a coloro che adottano volontariamente pratiche migliorative per la gestione e il benessere dei capi oltre agli standard minimi obbligatori
