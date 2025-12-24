Benessere animale pubblicato il bando 2026 | oltre 20 milioni agli allevatori siciliani

24 dic 2025

Oltre 20 milioni di euro per garantire il benessere degli animali negli allevamenti dell'Isola. La Regione Siciliana, tramite l'assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, ha pubblicato il bando per assegnare i sostegni economici 2026 ad allevatori singoli o. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

