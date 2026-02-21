Amandine Gay il pesante fardello della gratitudine

Amandine Gay ha deciso di condividere la sua esperienza personale nel nuovo libro pubblicato in Italia, affrontando il peso della gratitudine che sente nei confronti del suo percorso. La cineasta e scrittrice francese racconta come questa sensazione influenzi le sue scelte e il suo modo di vivere. Nel volume, Gay descrive momenti chiave della sua vita, come l’impatto delle sue origini e le difficoltà incontrate nel mondo dell’arte. La sua testimonianza rivela un aspetto spesso trascurato della creatività.

© Cms.ilmanifesto.it - Amandine Gay, il pesante fardello della gratitudine

Quella della testimonianza è forse la chiave d’accesso più pertinente al mondo intellettuale di Amandine Gay, cineasta e scrittrice francese di cui esce ora in Italia il saggio autobiografico Una bambola di cioccolata (Fandango, tr. it. di Luca Bondioli, pp. 336, euro 20), perché consente di abbracciare insieme le sue tante pratiche di ricerca ed espressive. Testimoniare, nel suo caso, non significa restituire una memoria individuale bensì compiere un atto a beneficio della collettività. Un atto che contrasta il silenzio o le narrazioni dominanti ponendo l’esperienza a fondamento di un rapporto ormai sempre più fragile: quello tra parola e verità.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it Givenchy cambia passo: Amandine Ohayon è la nuova CEO della MaisonGivenchy ha annunciato il cambio al vertice con la nomina di Amandine Ohayon come nuova CEO, effettiva da gennaio 2026. Il Grande FardelloIn un'epoca dominata dai social media, molti utenti vivono online come se fosse la loro casa, dando vita a un mondo fatto di guru improvvisati, falsi ricchi e influencer senza contenuto. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Black History Month, da Ribeiro a Kilomba.