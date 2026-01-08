Givenchy cambia passo | Amandine Ohayon è la nuova CEO della Maison

Givenchy ha annunciato il cambio al vertice con la nomina di Amandine Ohayon come nuova CEO, effettiva da gennaio 2026. Questa scelta rappresenta un passo importante per la Maison, riflettendo una strategia di rinnovamento e consolidamento. La nomina di Ohayon sottolinea l’impegno di LVMH nel rafforzare la leadership di Givenchy e nel mantenere la sua posizione nel settore del lusso.

Cambio al vertice per Givenchy e sì, è uno di quelli che contano davvero. LVMH ha nominato Amandine Ohayon nuova CEO della Maison, con effetto immediato da gennaio 2026. Una mossa che non parla solo di leadership, ma di direzione, visione e (finalmente) nuovo slancio per una delle case più iconiche di Parigi. Chi è Amandine Ohayon e perché questa nomina è super strategica per Givenchy. Se il nome ti suona familiare, non è un caso. Ohayon è considerata una delle figure manageriali più solide del gruppo LVMH, apprezzata per la sua capacità di lavorare a stretto contatto con i direttori creativi e per un approccio inclusivo, contemporaneo e molto retail-driven. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

