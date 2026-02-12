Maxi eolico in Alta Irpinia | scatta la mobilitazione delle associazioni

Le associazioni della zona hanno deciso di mobilitarsi contro il progetto di un maxi eolico in Alta Irpinia, nel comune di Lacedonia. La discussione si fa sempre più accesa e le proteste crescono tra chi teme danni all’ambiente e al paesaggio. Nei prossimi giorni, i gruppi si organizzeranno per manifestare il loro disappunto e chiedere chiarimenti alle autorità. La questione sta attirando l’attenzione di molti residenti e attivisti locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Si allarga il fronte di opposizione al progetto di impianto maxi?eolico industriale nel territorio comunale di Lacedonia (AV). L'intervento prevede la realizzazione di 5 torri eoliche da 6 MW, alte oltre 200 metri ciascuna, accompagnate da cavidotti, elettrodotti e nuove strade di accesso per diversi chilometri, con un impatto paesaggistico e ambientale rilevantissimo intorno al Monte Origlio, la vetta dell'Irpinia d'Oriente. Contro il progetto si sono espresse, con articolate osservazioni presentate agli uffici regionali, cinque Associazioni di rilievo nazionale? Italia Nostra, Mountain Wilderness Italia, A.

