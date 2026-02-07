Almanacco | Domenica 8 Febbraio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Oggi è il 39° giorno dell’anno, domenica 8 febbraio. È una giornata come tante altre, con il calendario che segna il passare dei giorni e il tempo che avanza. Mancano 326 giorni alla fine del 2024. Non ci sono eventi particolari segnalati, solo il ricordo di un giorno che si ripete ogni anno.

Laura Pausini è la prima cantante donna italiana a ricevere un Grammy Award: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno Domenica 8 Febbraio è il 39° giorno del calendario gregoriano. Mancano 326 giorni alla fine dell'anno. 1692 – Un medico del villaggio di Salem, nella Colonia della Baia del Massachusetts, dichiara che tre ragazze adolescenti sono possedute da Satana, portando al Processo alle streghe di Salem; 1922 – Il presidente statunitense Warren G. Harding introduce la prima radio alla Casa Bianca; 1963 – I viaggi e le transazioni finanziarie e commerciali da parte dei cittadini statunitensi con Cuba vengono resi illegali dall'amministrazione Kennedy; 2006 – Laura Pausini è la prima cantante donna italiana a ricevere un Grammy Award.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Almanacco Domenica

Oggi, domenica 1 febbraio, il calendario segna il 32° giorno dell’anno.

Oggi ripercorriamo gli eventi più significativi accaduti il 3 febbraio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Almanacco Domenica

Argomenti discussi: 8 Febbraio: oroscopo segno per segno e almanacco; Venerdì 30 gennaio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco 3 febbraio | Santo, compleanni, accadde oggi e proverbio del giorno; Almanacco | Martedì 3 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno.

8 Febbraio: oroscopo segno per segno e almanaccoOggi è l’8 febbraio. Mancano 326 giorni alla fine dell’anno. Chi è nato in questo giorno è curioso e visionario, con una forte spinta verso la scoperta e la conoscenza. È una persona che ama guardare ... veronasera.it

L'oroscopo di domenica 8 febbraio, i segni fortunati di oggi e le previsioni di domaniQuali sono i segni fortunati del giorno? Mantra per il segno del Leone. Le stelle parlano di amore e lavoro per i segni e non solo. Nelle seguenti pagine troverete l'oroscopo di domenica ... ilmattino.it

Almanacco C.Toscano Giudice Sportivo Serie D – Le squalifiche di domenica facebook