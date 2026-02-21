Allattare anche durante il ricovero | all' ospedale di Pontedera la prima mamma a farlo

Alessia ha deciso di allattare il suo bambino anche durante il ricovero, grazie a una nuova disposizione dell'ospedale di Pontedera. La donna ha potuto portare il figlio nella stanza e continuare a nutrirlo, senza dover interrompere l’allattamento. Questa scelta rappresenta un cambiamento rispetto alle pratiche precedenti, che prevedevano distacchi obbligatori. La decisione mira a favorire il benessere del neonato e della mamma durante il ricovero.

Il protocollo dell'Azienda Usl Toscana nord ovest è stato varato a novembre. La prima applicazione è stata presso il Lotti Allattare anche durante un ricovero ospedaliero è ora possibile. Mamma Alessia è la prima donna negli ospedali dell'Azienda Usl Toscana nord ovest ad aver potuto tenere con sé il proprio bambino in reparto e proseguire senza interruzioni l'allattamento, dopo che l'azienda sanitaria ha approvato, nel novembre scorso, la nuova procedura che consente alle madri ricoverate di essere accompagnate dal proprio bambino - purché di età inferiore ai sei mesi - nei reparti di medicina, chirurgia, ostetricia e ginecologia o terapia sub intensiva.