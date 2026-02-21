addio angela luce la diva di napoli fra eduardo e martone

Era l’artista italiana con la carriera più longeva e per questo il Senato l’aveva premiata, giusto un anno fa. Angela Luce è morta a 87 anni nella sua Napoli, è stata cantante, attrice, diva popolare e amatissima per la bellezza mediterranea e un talento naturale che fece dire a Eduardo De Filippo: "Chesta nunn’ave bisogno ‘e provino" (per lei non occorrono provini). Eduardo aveva naturalmente ragione: in 74 anni di attività, artista poliedrica e grintosa, Angela Luce, “voce di Napoli“ perfettamente conservata fino alle ultime esibizioni, ha lavorato tanto, nei teatri, nel cinema (80 film) in televisione (un titolo per tutti, “Giochiamo al varieté“ di Antonello Falqui).🔗 Leggi su Quotidiano.net

E’ morta Angela Luce, la “voce di Napoli”: recitò con Eduardo, Totò e PeppinoAngela Luce, nota come la “voce di Napoli”, è deceduta a 87 anni a causa di complicazioni legate a una lunga malattia.

Angela Luce: l’ultima diva popolare di Napoli se ne va a 87 anniAngela Luce è morta a 87 anni, portando via un simbolo della Napoli più autentica.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Angela Luce, addio alla grande attrice tra canzone napoletana e cinema; Addio Angela Luce, voce e volto di Napoli; Addio a Angela Luce, la voce di Napoli. Si è spenta a 87 anni; Addio alla voce di Napoli: è morta Angela Luce, l'attrice e cantante napoletana aveva 87 anni.

Addio a Angela Luce, la voce di Napoli. Si è spenta a 87 anniL'attrice e cantante Angela Luce è morta. La voce di Napoli aveva 87 anni: carriera, malattia, il David di Donatello. gazzetta.it

Angela Luce, addio alla grande diva della canzone e del cinemaAddio ad Angela Luce, storica voce di Napoli del cinema e della canzone Si è spenta oggi a 87 anni Angela Luce, icona della canzone e del cinema napol ... assodigitale.it

Addio ad Angela Luce . Attrice di rara bellezza e meravigliosa cantante, voce verace di Napoli , indimenticabile nella scena improvvisata sul set di "Signori si nasce " da Totò. - facebook.com facebook

Addio alla voce di Napoli: è morta Angela Luce, l’attrice e cantante napoletana aveva 87 anni x.com