La Bulgaria piange la perdita di Dimitar Penev, ex allenatore e figura di spicco del calcio nazionale. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione per il mondo sportivo e gli appassionati, che ricordano con rispetto il contributo di un uomo che ha segnato la storia del calcio bulgaro. La sua figura rimarrà un punto di riferimento per le generazioni future.

La Bulgaria è in lutto per la scomparsa di Dimitar Penev, ex commissario tecnico e figura simbolo del calcio nazionale. Penev è morto sabato all’età di 80 anni, dopo una lunga malattia, come comunicato dalla Federcalcio bulgara. Prima di lasciare un segno indelebile in panchina, Penev è stato anche un difensore di alto livello. Nel corso della sua carriera da calciatore ha partecipato a tre Coppe del Mondo, vestendo la maglia della nazionale bulgara nelle edizioni del 1966, 1970 e 1974. In totale ha collezionato 90 presenze con la Bulgaria, diventando uno dei giocatori più rappresentativi della sua generazione e un punto di riferimento del calcio nazionale per oltre un decennio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

