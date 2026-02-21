Addio a Domenico Meloni | Chiarezza dalle autorità competenti Tajani | Mamma sia esempio per tutti

Domenico è morto all’alba, poco dopo le 5, causando grande dolore in Italia. La sua scomparsa ha suscitato reazioni di politici come Meloni e Tajani, che chiedono chiarezza e che la madre diventi esempio per tutti. Il bambino, di soli cinque anni, aveva avuto un malore improvviso durante la notte, lasciando famiglie e cittadini senza parole. La notizia si diffonde rapidamente sui social e nei media nazionali. Le autorità sono chiamate a fare luce sulle cause di questa tragedia.

È grande il dolore per la morte del piccolo Domenico. All'alba, poco dopo le 5, il cuore del bimbo ha smesso di battere, commuovendo l'Italia intera. Tanti, tantissimi i messaggi di cordoglio per la prematura scomparsa. Dalla politica allo sport, tutti uniti al fianco della famiglia del piccolo guerriero. "L'Italia intera si stringe nel dolore per la scomparsa del piccolo Domenico", le parole del premier Giorgia Meloni: "Un guerriero che non sarà dimenticato. Alla mamma Patrizia, al papà Antonio e a tutti i suoi cari rivolgo, a nome mio e del Governo, il più sincero abbraccio e il più profondo cordoglio.