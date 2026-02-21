abreu e manfredotti nella nazionale u18

Pablo Giovanni Abreu e Alessandro Manfredotti sono stati scelti dalla nazionale Under 18 per un raduno a Livorno dal 1° al 3 marzo. La convocazione arriva dopo aver mostrato ottime prestazioni nei loro club e durante i tornei giovanili. La chiamata rappresenta un passo importante per i due giovani talenti, che si preparano a confrontarsi con altri promettenti atleti italiani. La selezione si svolgerà nella stessa città che ospiterà la partita della nazionale maggiore contro la Gran Bretagna.

Profumo d’azzurro. I due canterani Pablo Giovanni Abreu e Alessandro Manfredotti sono stati chiamati da coach Marco Sodini per la tre giorni di raduno della Nazionale Under 18 che si terrà a Livorno dal 1° al 3 marzo, proprio nei giorni in cui nella città toscana sarà di stanza la Nazionale maggiore impegnata nella seconda "finestra" di qualificazione al Mondiale ’27, per il match contro la Gran Bretagna. Coach Marco Sodini ha inserito i due ragazzi dell’Under 19 di coach Rossetti nella lista dei diciotto convocati per uno stage di tre giorni che di fatto è il raduno conclusivo del Progetto ’Ogni Regione Conta’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Baby biancorossi. Manfredotti super. L’U14 sbrana ParmaAlessandro Manfredotti ha trascinato l’Olimpia Milano alla vittoria contro il Parma nell’ultimo match dell’U14, mostrando una qualità di gioco superiore e un grande spirito di squadra, dopo aver dominato anche la tappa di Euroleague Next Gen a Ulm.

