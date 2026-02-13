Alessandro Manfredotti ha trascinato l’Olimpia Milano alla vittoria contro il Parma nell’ultimo match dell’U14, mostrando una qualità di gioco superiore e un grande spirito di squadra, dopo aver dominato anche la tappa di Euroleague Next Gen a Ulm.

Si è conclusa positivamente l’avventura alla tappa di Euroleague Next Gen disputata a Ulm, per il giovane biancorosso Alessandro Manfredotti, sceso in campo con la maglia dell’ Olimpia Milano. Nella kermesse riservata alle formazioni Under 19 dei migliori team europei, Manfredotti ha chiuso l’evento come miglior giocatore della propria squadra per punti di media (12,8), palle rubate (3,5) e valutazione (15) nelle quattro gare disputate. L’Olimpia Milano, unica formazione italiana presente alla tappa, ha concluso la manifestazione al sesto posto. Nel frattempo, è arrivata la prima sconfitta nella seconda fase di campionato per l’Under 19 che ha ceduto per 81-89 contro Cividale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Baby biancorossi. Manfredotti super. L’U14 sbrana Parma

