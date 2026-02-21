A Voghera un nuovo ospedale da 52 milioni | all’avanguardia e su sei piani il cantiere aprirà entro l’anno Come sarà

A Voghera, il progetto di un nuovo ospedale da 52 milioni di euro ha preso forma, con un cantiere che aprirà entro l’anno. La costruzione si sviluppa su sei piani, progettata per offrire servizi all’avanguardia. Il sindaco Paola Garlaschelli ha sottolineato che l’ospedale sarà un luogo dedicato alle persone, non solo alle strutture. Il cantiere ha già coinvolto molte aziende locali, creando opportunità di lavoro temporanee. La città attende ora l’inizio dei lavori.

Voghera (Pavia) – I primi a scoprire la struttura del futuro è stato il mondo sanitario perché, come ha sostenuto il sindaco Paola Garlaschelli «un ospedale non è fatto solo di muri ma di professionalità, competenze e persone». Regione Lombardia e Asst hanno presentato giovedì sera al teatro Valentino Garavani il nuovo ospedale a sei piani che verrà realizzato in via Carlo Emanuele con un investimento complessivo di 52 milioni. Stretti i tempi che prevedono la posa della prima pietra entro la fine dell’anno e la piena operatività della struttura all’inizio del 2030. pavia -elena lucchini assessore regionali con Guido Bertolaso, assessore al Welfare, Famiglia, Solidarieta` sociale, Disabilita` e Pari opportunita`, di Regione Lombardia, è intervenuto oggi all'ospedale di Voghera il sindaco Paola Garlaschelli - foto torres Bertolaso .🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un anno di cantiere. L’ospedale del Felettino viaggia a vele spiegate: "Due piani entro Pasqua"L’ospedale del Felettino prosegue con il suo sviluppo, con l’obiettivo di completare due piani entro Pasqua.

Ospedale di Torregalli, lavori da 50 milioni di euro: come sarà il nuovo pronto soccorso / FOTOÈ stata pubblicata la gara d'appalto per i lavori di 50 milioni di euro destinati al nuovo pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio - Torregalli, tra Firenze e Scandicci.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.