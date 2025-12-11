Zelensky | rivela Gli Usa vogliono una zona libera economica in Donbass

Il presidente Zelensky ha annunciato che gli Stati Uniti stanno promuovendo l'istituzione di una zona libera economica e smilitarizzata nel Donbass, area strategica nel conflitto tra Russia e Ucraina. Questa proposta mira a ridurre le tensioni e facilitare una soluzione pacifica nella regione orientale del Paese, al centro delle tensioni e degli scontri militari.

Gli Stati Uniti stanno spingendo per "una zona libera economica" smilitarizzata tra le truppe della Russia e dell'Ucraina nella parte orientale del Paese dove gli eserciti si confrontano. "La condizione è parte di un accordo per mettere fine alla guerra", ha rivelato Volodymyr Zelensky. "Vedono le forze ucraine che lasciano il territorio della regione di Donetsk e il supposto compromesso sarebbe che le forze russe non entrino in questo territorio che loro già chiamano una zona libera economica", ha spiegato il presidente ucraino nel briefing con la stampa a Kiev. Zelensky ha sottolineato che in questo accordo alla Russia non verrebbe chiesto di ritirarsi dalla regione di Donetsk né dalle sue posizioni a Kherson e Zaporizhzhia, ma dovrebbero ritirare le truppe dalle regioni di Kharkiv, Dnipropetrovsk e Sumy. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Zelensky: rivela "Gli Usa vogliono una zona libera economica in Donbass"

