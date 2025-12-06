Dedicato ai Musei Byron e del Risorgimento il libro strenna della Cassa di Ravenna e della Fondazione

Sono la grande novità del 2025 e sono sempre più i destinatari dell’attenzione mediatica e culturale internazionale: i Musei Byron e del Risorgimento stanno vivendo un momento straordinario per le attenzioni riversate da tutto il mondo sull’affascinante polo culturale fortemente voluto dalla. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

A quarant’anni dalla mostra del 1985, la Regione Toscana promuove un nuovo momento di confronto dedicato al ruolo dei musei locali nell’ambito di Etruschi 85/25. L’iniziativa nasce dalla volontà di rileggere l’eredità del Progetto Etruschi alla luce del contes - facebook.com Vai su Facebook

Aperture straordinarie dei Musei Civici per le festività natalizie! Musei e mostre aperte, a #Venezia e #Mestre, lunedì 8 dicembre e ogni giorno da lunedì 22 dicembre a martedì 6 gennaio, con orari prolungati nell’area Marciana ogni venerdì e sabato dal 19 di Vai su X

Ravenna, il Libro Strenna di Cassa e Fondazione dedicato ai Musei Byron - Sono la grande novità del 2025 e sono sempre più i destinatari dell’attenzione mediatica e culturale internazionale: i Musei Byron e del Risorgimento ... Segnala corriereromagna.it

Byron e Risorgimento. Il Guardian sui musei - È il prestigioso ‘The Guardian’ ad accendere questa settimana un nuovo importante riflettore mondiale sui musei Byron e del Risorgimento. Come scrive ilrestodelcarlino.it

La scuola di Lido Adriano “Figlia” dei Musei in visita a Musei Byron e del Risorgimento - Studenti e studentesse delle classi seconde e terze dell’IC Del Mare, ovvero della Dante Alighieri di Lido Adriano e della Enrico Mattei di Marina di Ravenna, hanno visitato questa mattina i Musei Byr ... Segnala ravennawebtv.it

Studenti dell’Istituto Comprensivo del Mare in visita ai Musei Byron e del Risorgimento con insegnanti e genitori - Studenti e studentesse delle classi seconde e terze dell’Istituto Comprensivo del Mare, ovvero della Dante Alighieri di Lido Adriano e della Enrico Mattei ... Segnala ravennanotizie.it

Il pronipote di Lord Byron visiterà il museo di Ravenna - Robin Byron, 13/o Lord e pronipote del poeta George Byron, visiterà domenica 28 settembre i Musei Byron e del Risorgimento di Ravenna. Scrive ansa.it

Nuovi cimeli al museo Byron. I doni del cultore del poeta - Il collezionista inglese Geoffrey Bond è arrivato con la moglie Dianora. Come scrive ilrestodelcarlino.it