Visita guidata | Girogioco per adulti

Giovanni ha deciso di partecipare a GIROGIOCO per Adulti, una visita guidata insolita a Pisa, per mettere alla prova le sue abilità di osservazione. L'evento, pensato per appassionati di storia e curiosi, offre un modo diverso di scoprire i monumenti della città. Durante il tour, i partecipanti si sfidano tra loro rispondendo a domande e risolvendo enigmi legati ai luoghi più iconici. La guida guida il gruppo tra le piazze e i campanili, creando un’atmosfera coinvolgente e interattiva.

GIROGIOCO per Adulti: Sei un vero esperto di Pisa?Metti alla prova il tuo spirito d'osservazione e la tua conoscenza storica con una visita guidata fuori dagli schemi. Non è solo un tour, è una sfida a colpi di dettagli nascosti e curiosità cittadine.La SfidaLa guida vi accompagnerà tra le strade di Pisa alternando il racconto storico a domande e quiz. Chi risponderà correttamente al maggior numero di quesiti vincerà 2 buoni da 10 € per i prossimi itinerari di City Grand Tour.Il trucco per vincere? Studiare la collana 'A giro per Pisa' (Marchetti Editore) o semplicemente. saper guardare dove gli altri non vedono!Alla fine del gioco un aperitivo tutti insiemeDettagli dell'EventoQuando: 6 settembre, ore 17:00Dove (Incontro): Murale di Keith Haring (Tuttomondo)Durata: Circa 2 oreCosto: * Intero: € 18,00Come PartecipareLa prenotazione è obbligatoria.