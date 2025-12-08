Occhio alle truffe | un incontro pubblico per prevenire imbrogli e raggiri

Forlitoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì alle ore 17,30, nella sede del quartiere 5 (Carpinello, Bagnolo, Rotta, Castellaccio, Borgo Sisa, Durazzano) in via Cervese 221C (ex scuola elementare), si terrà l'incontro pubblico dal titolo "Occhio alle truffe" promosso da Federconsumatori Forlì Cesena.Relatori saranno Serena Balzani. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Offida, incontro pubblico contro le truffe il 4 dicembre in Comune - L’iniziativa rientra nella nuova campagna di prevenzione e contrasto ai raggiri ai danni degli over 65, promossa nell’ambito di un bando regionale ... Scrive picenooggi.it

Cerca Video su questo argomento: Occhio Truffe Incontro Pubblico