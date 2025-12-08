Occhio alle truffe | un incontro pubblico per prevenire imbrogli e raggiri
Martedì alle ore 17,30, nella sede del quartiere 5 (Carpinello, Bagnolo, Rotta, Castellaccio, Borgo Sisa, Durazzano) in via Cervese 221C (ex scuola elementare), si terrà l'incontro pubblico dal titolo "Occhio alle truffe" promosso da Federconsumatori Forlì Cesena.Relatori saranno Serena Balzani. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
