Il paradosso degli ausiliari del traffico a Napoli che nessuno conosce | non fanno multe solo sulle strisce blu ed è tutto legale

A Napoli, molti automobilisti sono convinti che gli ausiliari del traffico dell’ANM (Azienda Napoletana di Mobilità) possano elevare multe soltanto sulle strisce blu, ma in realtà questa credenza si scontra con una legge che permette loro di multare anche in altri casi, anche se pochi lo sanno.

Gli ausiliari possono sanzionare anche le auto in divieto di sosta e quelle parcheggiate in aree che interferiscono con il trasporto pubblico, come le fermate degli autobus e le corsie riservate. E lo stanno facendo: dal Vomero a Chiaiano fino al centro città. Quando c'è necessità di un aiuto alla Polizia Municipale, vengono inviati gli ausiliari del traffico a redigere multe alle auto in sosta vietata e nelle fermate degli autobus.

La gestione delle strisce blu a Napoli è da tempo al centro di polemiche e critiche.

