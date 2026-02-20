Vasto e Chieti testimonianza dei genitori di Sammy Basso in diocesi

I genitori di Sammy Basso hanno raccontato la loro esperienza durante un evento tra Vasto e Chieti, in memoria del giovane ricercatore scomparso il 5 ottobre 2024. La giornata ha offerto l’occasione per condividere ricordi e sfide quotidiane affrontate con il figlio, affetto da progeria. La testimonianza ha coinvolto numerosi cittadini e studenti, che hanno ascoltato con attenzione. La presenza delle famiglie ha rafforzato il legame tra le due città in un momento di ricordo.

Saranno due i momenti in programma sabato 21 febbraio. Il primo appuntamento si terrà alle 9.30 a Vasto, al Palasport Salesiani. Il secondo incontro è fissato alle 16.45 a Chieti Scalo, nel salone della parrocchia San Martino Una giornata di riflessione e testimonianza tra Vasto e Chieti nel ricordo di Sammy Basso, il giovane ricercatore scientifico affetto da progeria scomparso il 5 ottobre 2024. Sabato 21 febbraio l'Ufficio di Pastorale familiare ha invitato in diocesi i genitori di Sammy, Amerigo Basso e Laura Lucchin, per condividere la loro esperienza di fede e di vita. Sammy, anche grazie alla sua profonda spiritualità, è stato capace di trasformare una fragilità in bellezza, diventando esempio di coraggio e speranza per tanti.