chi sono i genitori di sammy basso laura e amerigo

Nonostante la diagnosi di progeria, arrivata nel gennaio del 1998 in un silenzio assordante, i genitori Laura ed Amerigo spiegano che Sammy Basso non ha mai permesso alla patologia di definirlo. Da quella che inizialmente sembrava una condanna, il ragazzo ha saputo trasformare il concetto di castigo in quello di un privilegio unico, quasi ironizzando sulla rarità della sua condizione: «Complimenti, avete vinto. Siete uno su venti milioni!». I genitori descrivono l'esistenza del figlio come una pluralità di percorsi condensati in soli ventotto anni, un tempo record per la sua malattia. Oltre all'impegno per la ricerca scientifica, Sammy coltivava una rete infinita di legami umani.

Dopo la diagnosi di progeria, i genitori di Sammy Basso si sono trovati a vivere un momento difficile.

«Era una nave che conosceva la sua meta, ma come capitano era un coraggioso esploratore che non si limitava a consultare le carte e voleva aprire vie nuove» scrivono Amerigo Basso e Laura Lucchin, genitori di Sammy Basso.