Valentina Persia ha fatto parlare di sé durante la trasmissione È Sempre Cartabianca, criticando duramente la Berlinguer con l’affermazione “Una bara personale”. La comica ha espresso il suo disappunto riguardo alle recenti polemiche politiche, accusando alcune figure pubbliche di alimentare tensioni inutili. Persia ha anche sottolineato come i dibattiti spesso degenerino in attacchi personali, invece di concentrarsi sui problemi reali. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni immediate tra gli spettatori e gli altri ospiti in studio. La discussione continua, mentre l’attenzione si sposta sulla scena politica.

Non ci sono solo la politica interna, le crisi internazionali, le polemiche spicciole e i veleni tra opinionisti a tenere banco a È Sempre Cartabianca, il talk del martedì sera di Rete 4. Bianca Berlinguer decide di aprire l’ultima puntata all’insegna di due sfoghi molto personali e amarissimi. Si parte con il solito Mauro Corona, alpinista e scrittore, che a margine della sua tradizionale copertina ricorda i momenti più duri della sua infanzia e giovinezza. «Mia madre ci abbandonò che avevo 6 anni e mio fratello 5, l’altro fratello 4 mesi e l’abbiamo rivista che avevo 13 anni. Mio padre non accettava che noi figli potessimo fare qualcosa che a lui non era riuscita, anche solamente sorridere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Valentina Persia gela la Berlinguer: "Una bara personale"

L’attrice Valentina Persia è tornata ancora una volta all’AbetoneValentina Persia, attrice, comica e ballerina italiana, ha scelto ancora una volta l’Abetone come meta di soggiorno.

Una serata all'insegna della risata con Valentina Persia: appuntamento all'ImperoUna serata all'insegna della comicità con Valentina Persia all'Impero di Brindisi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.